Heng Hup Holdings Ltd Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Heng Hup in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Heng Hup wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividenden angeht, schüttet Heng Hup derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Handelsunternehmen und Distributoren. Der Unterschied beträgt 6,29 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,29 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 0,204 HKD der Heng Hup-Aktie eine Entfernung von +7,37 Prozent vom GD200 (0,19 HKD) und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,17 HKD auf, was einem Abstand von +20 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Heng Hup-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erzielte Heng Hup in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,44 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -1,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -10,74 Prozent im Branchenvergleich für Heng Hup. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -1,84 Prozent, wobei Heng Hup 10,6 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.