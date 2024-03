Henderson Land Development Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Henderson Land Development Ltd":

Die Aktie von Henderson Land Development wird aktuell anhand verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Zunächst wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 21,64 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 23,55 HKD liegt, was einer Abweichung von +8,83 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Henderson Land Development eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 21,79 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Henderson Land Development daher mit einem "Gut"-Rating anhand der trendfolgenden Indikatoren bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird eine Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium, während die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet wird. Somit erhält Henderson Land Development für diese Stufe ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Henderson Land Development als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 23,26 und der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 28,99. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators, was das Gesamtranking auf "Gut" festlegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine deutliche negative Tendenz in den vergangenen Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Informationen wird die Aktie von Henderson Land Development als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung eingestuft.

Die Bewertung der Henderson Land Development-Aktie basierend auf den technischen Indikatoren und der Anlegerstimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.