Henderson Investment Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse für die Henderson Investment-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 0,23 HKD verläuft. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 0,14 HKD, was einem Abstand von -39,13 Prozent entspricht, und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,16 HKD, was einem Abstand von -12,5 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" signalisiert. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henderson Investment mit einem Wert von 144,48 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 40,8 liegt, was einer Überbewertung von 254 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Henderson Investment liegt bei 6,37 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Henderson Investment-Aktie mit -40,61 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt, und auch deutlich unter der mittleren Rendite der "Multiline-Einzelhandel"-Branche von 1,87 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Henderson Investment-Analyse vom 16.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Henderson Investment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Henderson Investment-Analyse.

Henderson Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...