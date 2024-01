Henderson Investment Aktie: Das hat Gewicht!

Die Dividendenrendite von Henderson Investment beträgt derzeit 6,37 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 6,22 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Henderson Investment liegt bei 57,89 Punkten und der RSI25 bei 59,26 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hinweist.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Henderson Investment wird als neutral eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren in den sozialen Medien und der Wahl neutraler Themen in den Diskussionen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Henderson Investment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,22 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,14 HKD lag, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen unterdurchschnittlichen Schlusskurs von 0,15 HKD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Henderson Investment-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Dividendenrendite, RSI, Anlegerstimmung und technische Analyse.