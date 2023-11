Henderson Investment Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die fundamentale Analyse von Henderson Investment zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei einem Wert von 144,48 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt im Multiline-Einzelhandel (47,54) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich als neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Henderson Investment angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergibt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Henderson Investment eine Rendite von -36,99 Prozent, was mehr als 48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite mit 41,62 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.