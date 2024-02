Henderson Investment Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein bestimmter Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Henderson Investment beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 21,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird sie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,75, was bedeutet, dass Henderson Investment hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Henderson Investment gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Henderson Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -46,39 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie 51,92 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Henderson Investment-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,2 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,125 HKD) liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 0,13 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Henderson Investment-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.