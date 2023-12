Henderson Investment Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Henderson Investment-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,23 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,14 HKD liegt und somit einen Abstand von -39,13 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,15 HKD, was einer Differenz von -6,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Schlecht" für die Henderson Investment-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Henderson Investment in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Henderson Investment-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Henderson Investment.

In fundamentalen Aspekten gilt die Aktie von Henderson Investment als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 144,48 insgesamt 261 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Multiline-Einzelhandel", der bei 40,06 liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".