Henderson Investment Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs der Henderson Investment hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -56,79 Prozent erzielt, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von -10,33 Prozent in der "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite von Henderson Investment mit 46,46 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Performance der Aktie im vergangenen Jahr.

In Bezug auf die Dividende schneidet Henderson Investment im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Multiline-Einzelhandel" mit einer Dividende von 8,62 % im Vergleich zu 5,64 % besser ab. Dieser Unterschied von 2,98 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenausschüttung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein neutrales Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um Henderson Investment. Weder positive noch negative Ausschläge wurden festgestellt, sondern überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Henderson Investment aktuell bei 0,2 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,124 HKD aus dem Handel ging. Dies entspricht einem Abstand von -38 Prozent und erhält die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,13 HKD, was einer Differenz von -4,62 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie von Henderson Investment daher als "Neutral" eingestuft.

