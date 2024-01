Henderson InvestmentADR Aktie: Der weitere Knall!

Die Henderson Investment hat in letzter Zeit eine Dividendenrendite von 6,37 Prozent verzeichnet, was nur leicht über dem Durchschnitt von 6,22 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Henderson Investment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,22 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,14 HKD weist eine Abweichung von -36,36 Prozent auf, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Selbst der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,15 HKD) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,67 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Henderson Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche eine Underperformance von -37,97 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,25 Prozent verzeichnete, lag die Henderson Investment um 44,86 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Henderson Investment-Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Meinungen auf sozialen Plattformen neutral, und die Diskussionen der Nutzer waren ebenfalls neutral. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.