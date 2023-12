Henderson InvestmentADR Aktie: So kann man sich irren!

Mit einer Dividendenrendite von 6,37 Prozent liegt Henderson Investment nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Multiline-Einzelhandel". Die Redaktion bewertet die Aktie daher als neutral.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Henderson Investment aktuell bei 0,23 HKD. Der Aktienkurs von 0,14 HKD zeigt einen Abstand von -39,13 Prozent und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der ein Niveau von 0,16 HKD angenommen hat. Dies entspricht einem Abstand von -12,5 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Henderson Investment weist hier einen Wert von 144,48 auf, was deutlich teurer ist als das Branchenmittel von 40,8. Dies führt zu einer Überbewertung von 254 Prozent und wird daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher erhält Henderson Investment in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.