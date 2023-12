Henan Zhongfu Industrial Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Stimmung und Diskussion bezüglich der Henan Zhongfu Industry-Aktie haben sich laut Analyse im vergangenen Monat verschlechtert. Die Anleger haben weniger Interesse an dem Unternehmen gezeigt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als neutral eingestuft werden sollte, da der RSI7 bei 67,86 liegt und der RSI25 bei 56,38. Beide Werte deuten auf eine neutrale Empfehlung hin.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie (3,2 CNH) nah am Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,09 CNH) liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,25 CNH) resultiert in einer neutralen Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Henan Zhongfu Industry-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,7 Prozent erzielt, was 12,02 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse also ein neutrales bis gutes Rating für die Henan Zhongfu Industry-Aktie.