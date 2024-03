Henan Zhongfu Industrial Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Henan Zhongfu Industry hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,89 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Materialienbranche eine Überperformance von 34,45 Prozent darstellt. In der Branche Metalle und Bergbau liegt die mittlere jährliche Rendite bei -23,55 Prozent, wobei Henan Zhongfu Industry aktuell 34,45 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 19,28 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Somit erhält die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Zhongfu Industry-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,07 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,25 CNH deutlich darüber liegt (Unterschied +5,86 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie damit als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 3,23 CNH, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+0,62 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Henan Zhongfu Industry-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Basis erhält Henan Zhongfu Industry daher eine "Gut"-Rating.