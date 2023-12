Henan Zhongfu Industrial Aktie: In Lauerstellung

Die Henan Zhongfu Industry-Aktie hat sich in den letzten Tagen auf 3,26 CNH erhöht, während der gleitende Durchschnittskurs nun bei 3,09 CNH liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von 5,5 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 3,24 CNH, was zu einer neutralen Bewertung von +0,62 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung in den letzten 30 Tagen, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen in letzter Zeit weniger Aufmerksamkeit erfahren hat, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV von Henan Zhongfu Industry mit 19,28 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 % liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird.