Henan Yuneng Aktie: Was noch aussteht!

Die Dividende von Henan Yuneng steht derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs bei 0, was einer negativen Differenz von -2,13 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Yuneng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,66 CNH. Der letzte Schlusskurs von 4,46 CNH weicht somit um -4,29 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs (4,46 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung der Stimmungslage bei Henan Yuneng verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz des Unternehmens registriert, wodurch Henan Yuneng auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält.

Fundamental betrachtet liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Henan Yuneng derzeit bei 354,79, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.