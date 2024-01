Henan Yuneng Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Progressive":

Der Aktienkurs von Henan Yuneng zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor der Versorgungsunternehmen. In den letzten 12 Monaten lag die Rendite der Aktie bei -15,97 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 0,06 Prozent lag. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie. Auch die Dividendenausschüttung von Henan Yuneng liegt mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,12 Prozent, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung ist jedoch größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und den neuesten Nachrichten hervorgeht. Auf dieser Grundlage erhält Henan Yuneng eine positive Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Yuneng mit 354,79 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Henan Yuneng, mit einer unterdurchschnittlichen Performance in Bezug auf den Aktienkurs und die Dividende, aber einer positiven Anlegerstimmung.