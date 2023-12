Henan Yuneng Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Henan Yuneng schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,14 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,14 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Henan Yuneng bei 4,63 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,23 CNH erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -8,64 Prozent und der Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,56 CNH, was einer Distanz von -7,24 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" aufgrund der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Henan Yuneng-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 68,63 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Henan Yuneng-Aktie mit einem Wert von 354,79 in der Nähe des Branchendurchschnitts. Der durchschnittliche KGV der Branche "Stromversorger" beträgt 0, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für die Henan Yuneng-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Relative Strength-Index und der fundamentalen Kriterien.