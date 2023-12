Henan Yuneng Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Henan Yuneng-Aktie wird auf der Grundlage verschiedener Analyseindikatoren bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 4,62 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,37 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,56 CNH, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Henan Yuneng-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Henan Yuneng mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,14 Prozent in der "Stromversorger"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 354,79, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Henan Yuneng eingestellt waren. Auf der Grundlage dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Basierend auf den verschiedenen Indikatoren erhält die Henan Yuneng-Aktie insgesamt von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.