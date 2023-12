Henan Yuneng Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Henan Yuneng hat in den letzten Tagen einen Kurs von 4,66 CNH erreicht, was einer Steigerung um +1,97 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird ebenfalls die Einschätzung "Neutral" vergeben, da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen deutet auf eine positive Bewertung hin. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Aktie von Henan Yuneng aktuell bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 2,12 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Stromversorger bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Henan Yuneng zeigt eine überverkaufte Situation mit einem RSI von 13,33 über einen Zeitraum von 7 Tagen. Daher wird die Situation als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".