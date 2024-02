Henan Yuguang Gold, Lead Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse der Henan Yuguang Gold & Lead-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,33 CNH lag und der aktuelle Kurs bei 5,49 CNH liegt, was einer Abweichung von -13,27 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (5,75 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -4,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der Henan Yuguang Gold & Lead-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 3,16 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 57,51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Henan Yuguang Gold & Lead eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Henan Yuguang Gold & Lead-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,38 Prozent erzielt, was 20,7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -25,08 Prozent, was bedeutet, dass Henan Yuguang Gold & Lead aktuell 20,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

