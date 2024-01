Henan Yuguang Gold, Lead Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse für die Henan Yuguang Gold & Lead-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,41 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,03 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 6,1 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment ist größtenteils positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Die Gesamtbewertung für die Anleger-Stimmung fällt daher neutral aus.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale, da der RSI bei 75,76 liegt, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 55, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.