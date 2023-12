Henan Tongli Cement Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "TOYO SUISAN KAISHA":

In den letzten 12 Monaten verzeichnete City Development Environment eine Performance von 11 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Baumaterialien" im Durchschnitt um -8,29 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,29 Prozent im Branchenvergleich für City Development Environment. Der Sektor "Materialien" wies eine mittlere Rendite von -8,29 Prozent im letzten Jahr auf, und City Development Environment übertraf diesen Durchschnittswert um 19,29 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von City Development Environment liegt mit einem Wert von 6,57 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Baumaterialien" von 0. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral" Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von City Development Environment beträgt derzeit 1,54 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Baumaterialien") von 1,92 %. Aufgrund einer Differenz von lediglich 0,38 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Sollten Henan Tongli Cement Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Henan Tongli Cement jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Henan Tongli Cement-Analyse.

Henan Tongli Cement: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...