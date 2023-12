Henan Thinker Automatic Equipment Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die technische Analyse der Henan Thinker Automatic Equipment-Aktie zeigt eine Abweichung von -6,31 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher mit "Neutral" bewertet. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Diskussionsforen und sozialen Medien feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings zeigen die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 5 "Schlecht"- und 3 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Henan Thinker Automatic Equipment in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +13,84 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -0,79 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance sogar um 13,37 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.