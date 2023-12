Henan Shuanghui Investment, Development Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Ein Blick auf die Diskussion in sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Henan Shuanghui Investment & Development eingestellt waren. Es gab fünf positive und neun negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Henan Shuanghui Investment & Development daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Shuanghui Investment & Development-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +0,86 Prozent auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ähnlich verhält es sich bei dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der eine Abweichung von -0,54 Prozent aufweist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende ist zu erwähnen, dass mit einer Dividende von 5,73 % Henan Shuanghui Investment & Development im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (1,65 %) höher zu bewerten ist. Die Differenz von 4,08 Prozentpunkten führt zu derzeitiger "Gut"-Einstufung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Shuanghui Investment & Development mit 15,42 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Henan Shuanghui Investment & Development basierend auf verschiedenen Analysen und Kriterien.