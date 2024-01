Henan Shuanghui Investment, Development Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Henan Shuanghui Investment & Development-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 25,54 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 26,71 CNH weicht somit um +4,58 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 25,87 CNH nahe am aktuellen Schlusskurs und weist eine Abweichung von +3,25 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Henan Shuanghui Investment & Development-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 5,73 Prozent auf, was 4,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1 Prozent, was die Aktie zu einem lukrativen Investment macht und von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Henan Shuanghui Investment & Development zeigt indes kaum Änderungen und entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,25 Prozent erzielt, was 19,75 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" liegt die Aktie mit 19,47 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.