Henan Shuanghui Investment, Development Aktie: Wann tut sich was?

Die Henan Shuanghui Investment & Development-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs beträgt 25,79 CNH, was einer Entfernung von +0,82 Prozent vom GD200 (25,58 CNH) entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, beträgt 25,97 CNH, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,69 Prozent beträgt. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird daher der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend negativ gegenüber Henan Shuanghui Investment & Development. Insgesamt gab es sechs positive und acht negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrheitlich Kaufsignale generiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 65,35, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Auch der RSI25 mit einem Wert von 50 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".