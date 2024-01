Henan Shenhuo Coal Industry, Electricity Power Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Henan Shenhuo Coal & Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Überperformance von 19,64 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei -7,01 Prozent, wobei Henan Shenhuo Coal & Power aktuell 19,64 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Henan Shenhuo Coal & Power-Aktie sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Henan Shenhuo Coal & Power liegt bei 16,57, was als überverkauft gilt und daher zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation, die als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Henan Shenhuo Coal & Power eingestellt sind. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen Optimierungsprogramme mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung jedoch als "Gut" bewertet.