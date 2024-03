Henan Shenhuo Coal Industry, Electricity Power Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power liegt bei 7,39, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieses Wertes wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt einen Wert von 17 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,33, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Dividendenrendite von Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power beträgt 5,19 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine überdurchschnittlich hohe Ausschüttung bedeutet und daher ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,06 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,48 % gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +40,54 % im Branchenvergleich, wodurch die Aktie auch in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet wird.