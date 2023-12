Henan Shenhuo Coal Industry, Electricity Power Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen gesetzt werden. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, wobei der RSI für die Henan Shenhuo Coal & Power bei 45,58 liegt, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51 für das Unternehmen, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Hinsichtlich der Stimmung der Anleger ist zu beachten, dass Aktienkurse neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden können. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Meinungen zu Henan Shenhuo Coal & Power auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Analyse von Handelssignalen ergab, dass von neun berechneten Signalen sechs als "Schlecht" und drei als "Gut" bewertet wurden, was insgesamt zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit ist die Stimmung hinsichtlich Henan Shenhuo Coal & Power als "Neutral" einzustufen.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen eine Dividendenrendite von 6,19 Prozent auf, was 4,27 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" ist dies ein lukratives Investment, weshalb die Redaktion eine "Gut"-Bewertung vergibt.

Abschließend in der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Henan Shenhuo Coal & Power bei 15,83 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 15,24 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 15,87 CNH, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.