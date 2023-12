Henan Shenhuo Coal Industry, Electricity Power Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Henan Shenhuo Coal & Power Aktie ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Die Diskussionen der letzten Tage haben vor allem negative Themen in den Mittelpunkt gerückt, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Darüber hinaus haben wir diese Analyse um konkrete, berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 8 negative Signale und 0 positive Signale zeigten. Dies führt zu der Empfehlung, die Aktie als "Schlecht" einzustufen.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Henan Shenhuo Coal & Power Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,64 Prozent erzielt, was 20,5 Prozent über dem Durchschnitt (-7,87 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -7,87 Prozent, wobei Henan Shenhuo Coal & Power aktuell 20,5 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Henan Shenhuo Coal & Power Aktie einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 15,69 CNH aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs liegt mit 16,8 CNH deutlich darüber (+7,07 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (15,72 CNH) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber (+6,87 Prozent Abweichung). Demnach wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität im Netz, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, weist eine erhöhte Aktivität auf, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung der Henan Shenhuo Coal & Power Aktie als "Schlecht" führt.