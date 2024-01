Henan Rebecca Hair Products Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Henan Rebecca Hair Products verzeichnet eine Rendite von -3,3 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite 7,64 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt -9,49 Prozent, wobei Henan Rebecca Hair Products aktuell 6,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Henan Rebecca Hair Products-Aktie hat einen Wert von 62, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der vergleichende Wert des RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 53,57 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird das Wertpapier daher nach RSI-Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Es gab weder starke positive noch negative Themen rund um Henan Rebecca Hair Products, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Schlecht" Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,64 CNH, während der Kurs der Aktie um +1,52 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 2,73 CNH, was einer Abweichung von -1,83 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment als auch der technischen Analyse für die Henan Rebecca Hair Products-Aktie.