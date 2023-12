Henan Pinggao Electric Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Henan Pinggao Electric beträgt 59,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 44,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Henan Pinggao Electric derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes beträgt 11,13 CNH, während der Aktienkurs bei 11,92 CNH liegt, was einer Abweichung von +7,1 Prozent über dem Trendsignal entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 11,4 CNH, was einer Abweichung von +4,56 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert in diesem Zeitraum klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich zur "Industrie"-Kategorie weist Henan Pinggao Electric eine Rendite von 52,82 Prozent auf, was mehr als 53 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance liegt. Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,17 Prozent aufweist, liegt die Aktie ebenfalls mit 53 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Henan Pinggao Electric zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert in diesem Bereich und insgesamt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für Henan Pinggao Electric.