Henan Pinggao Electric Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Henan Pinggao Electric diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Henan Pinggao Electric befasst. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt sieben "Schlecht"-Signalen und null "Gut"-Signalen. Daher ergibt sich insgesamt auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Henan Pinggao Electric derzeit positiv einzuschätzen. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 11,19 CNH, während der Kurs der Aktie bei 12,93 CNH liegt, was einer Abweichung von +15,55 Prozent entspricht. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 11,56 CNH zeigt eine Abweichung von +11,85 Prozent, was die Aktie ebenfalls zu einem "Gut"-Wert in diesem Zeitraum macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Henan Pinggao Electric in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,82 Prozent, was eine bedeutende Outperformance von +51,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektrische Ausrüstung"-Branche und +51,4 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Henan Pinggao Electric als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 8,86, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 32,9 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.