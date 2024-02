Henan Mingtai Al Industrial Aktie: Das ist ein Hammer

Der Aktienkurs von Henan Mingtai Al Industrial hat im letzten Jahr eine Rendite von -50,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors ("Materialien") 25,54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -24,97 Prozent, und Henan Mingtai Al Industrial liegt aktuell 25,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Henan Mingtai Al Industrial zeigt einen Wert von 25,4, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 57,38 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Mingtai Al Industrial beträgt 6, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Henan Mingtai Al Industrial auf 12,55 CNH, während der aktuelle Kurs bei 10,3 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -17,93 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 10,58 CNH, was die Aktie mit einem Abstand von -2,65 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.