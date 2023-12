Henan Mingtai Al Industrial Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Henan Mingtai Al Industrial hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Materialien-Sektor (29,81 Prozent unter dem Durchschnitt von -8,24 Prozent) eine Unterperformance zeigt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Henan Mingtai Al Industrial eine Rendite von 1,19 % aus, was 0,72 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 %. Daher wird der Ertrag als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde eine positive Veränderung in der Stimmungslage zu Henan Mingtai Al Industrial verzeichnet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zudem wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (11,27 CNH) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (13,8 CNH) liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Henan Mingtai Al Industrial-Aktie sowohl aufgrund ihrer Rendite als auch der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.