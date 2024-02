Henan Lingrui Pharmaceutical Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei Werten zwischen 0 und 30 gilt ein Kurs als "überverkauft", bei Werten zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen als neutral. Der RSI der Henan Lingrui Pharmaceutical liegt bei 24,16, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 38,77 und führt zu einer "neutralen" Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Henan Lingrui Pharmaceutical geäußert. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch neutral. Eine weiterführende Analyse zeigt, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Lingrui Pharmaceutical-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 16,52 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 19,2 CNH weicht um +16,22 Prozent ab, was als positiv bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie positiv bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,32 Prozent erzielt, was 45,44 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -18,61 Prozent, und Henan Lingrui Pharmaceutical liegt aktuell 42,93 Prozent über diesem Wert.

Insgesamt wird die Aktie auf verschiedenen Ebenen positiv bewertet und erhält ein "gut"-Rating.