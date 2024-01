Henan Lingrui Pharmaceutical Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Henan Lingrui Pharmaceutical wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Im Gegensatz dazu gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 5 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung für Henan Lingrui Pharmaceutical in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dafür erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Henan Lingrui Pharmaceutical als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund einer Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um +5,29 Prozent. Beim Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Henan Lingrui Pharmaceutical auf Basis der aktuellen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.