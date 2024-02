Henan Lingrui Pharmaceutical Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Aktie hin, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Henan Lingrui Pharmaceutical liegt bei 24,16, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,77 und deutet auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie als "gut" bewertet.

Die Veränderungen im Sentiment und Buzz können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Henan Lingrui Pharmaceutical, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 24,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor 45,44 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -18,61 Prozent, und Henan Lingrui Pharmaceutical liegt aktuell 42,93 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Lingrui Pharmaceutical-Aktie für die letzten 200 Handelstage auf 16,52 CNH geschätzt. Der letzte Schlusskurs von 19,2 CNH weicht somit um +16,22 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (17,35 CNH) liegt mit einer Abweichung von +10,66 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Somit erhält die Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "gut"-Rating. Insgesamt wird die Henan Lingrui Pharmaceutical-Aktie für die einfache Charttechnik als "gut" bewertet.