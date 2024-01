Henan Jinma Energy Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Henan Jinma Energy hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,89 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,94 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,05 Prozent bewerten wir die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein Wert, der täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Henan Jinma Energy im letzten Jahr eine Rendite von -49,8 Prozent erzielt, was 54,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 4,98 Prozent, und Henan Jinma Energy liegt aktuell 54,78 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Marktteilnehmer neutral gegenüber Henan Jinma Energy eingestellt sind. Daher erhalten wir für die Anlegerstimmung insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Henan Jinma Energy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 87, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,88, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Henan Jinma Energy.