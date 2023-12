Henan Jinma Energy Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henan Jinma Energy liegt bei einem Wert von 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,29 im Bereich "Metalle und Bergbau" deutlich unterdurchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Henan Jinma Energy eine Performance von -42,59 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -7,29 Prozent, was bedeutet, dass Henan Jinma Energy im Branchenvergleich eine Underperformance von -35,3 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -7,29 Prozent hatte, liegt Henan Jinma Energy um 35,3 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund ihrer Unterperformance.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Henan Jinma Energy liegt bei 36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 47,66 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Henan Jinma Energy ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität ist im üblichen Bereich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher wird die Gesamteinschätzung für diesen Faktor ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Henan Jinma Energy aktuell als "Neutral"-Wert eingestuft wird, wobei fundamentale Kriterien auf eine Unterbewertung hinweisen, während die Performance und das Sentiment eher durchschnittlich sind.