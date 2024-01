Henan Jinma Energy Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die chinesische Energiegesellschaft Henan Jinma Energy hat eine Dividendenrendite von 5,89 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Differenz bei -0,17 Prozent. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Henan Jinma Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,8 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -54,92 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt das Unternehmen 54,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Henan Jinma Energy-Aktie sowohl im 200-Tages- als auch im 50-Tages-Durchschnitt unter dem Durchschnittswert liegt. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Diskussionen über Henan Jinma Energy in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend neutral sind. Aufgrund dieser Neutralität wird das Unternehmen von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Henan Jinma Energy hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.