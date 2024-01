Henan Jinma Energy Aktie: Grund zur Sorge?

Der Aktienkurs von Henan Jinma Energy hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Materialien-Sektor um -49,8 Prozent verringert. Dies entspricht einem Unterschied von mehr als 54 Prozent. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche von 4,69 Prozent liegt die Rendite von Henan Jinma Energy mit 54,49 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Henan Jinma Energy in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Henan Jinma Energy in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Bewertung.

Betrachtet man den Relative Strength-Index, so zeigt sich, dass die Aktie von Henan Jinma Energy als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 53,85 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet ist Henan Jinma Energy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus Sicht der Analysten unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 4,43, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,31 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.