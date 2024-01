Henan Jinma Energy Aktie: Eine klare Abfuhr!

Henan Jinma Energy schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau liegen. Die Differenz beträgt lediglich 0,02 Prozentpunkte (5,89 % gegenüber 5,9 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Jinma Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,06 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,35 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -34,47 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,48 HKD unter dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,78 Prozent entspricht. Somit erhält die Henan Jinma Energy-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 4,43 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 42, wodurch sich ein Abstand von 90 Prozent ergibt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Henan Jinma Energy im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -49,8 Prozent aufweist, was mehr als 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,09 Prozent, wobei Henan Jinma Energy mit 54,89 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.