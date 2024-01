Henan Huaying Agricultural Development wird immer uninteressanter …

Die Aktie des Unternehmens Henan Huaying Agriculture Development weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,71 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Huaying Agriculture Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,57 CNH. Der letzte Schlusskurs von 2,31 CNH weicht somit um -10,12 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen war geringer, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage hingegen überwiegend positiv in den vergangenen Tagen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.