Henan Huaying Agricultural Development Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Henan Huaying Agriculture Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,42 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" eine Überrendite von 8,87 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -5,21 Prozent, wobei Henan Huaying Agriculture Development aktuell 8,63 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die weichen Faktoren wird die Kommunikation im Netz als Bewertungskriterium herangezogen. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Henan Huaying Agriculture Development nur eine schwache Aktivität im Netz aufweist, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Henan Huaying Agriculture Development derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,59 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,41 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,95 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Henan Huaying Agriculture Development Aktie, wobei die Anleger-Stimmung positiv ist, die technische Analyse jedoch auf Schwächen hinweist.

Henan Huaying Agricultural Development kaufen, halten oder verkaufen?

