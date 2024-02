Henan Huanghe Xuanfeng-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Aktienkurs von Henan Huanghe Whirlwind hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Henan Huanghe Whirlwind um 4,44 Prozent unter dem Durchschnitt von -19,47 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt -20,67 Prozent, wobei Henan Huanghe Whirlwind aktuell 3,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass es im vergangenen Monat keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt neutral bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Henan Huanghe Whirlwind-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Henan Huanghe Whirlwind liegt bei 28,71, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für Henan Huanghe Whirlwind bei 60, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Henan Huanghe Whirlwind. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung. Zudem haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Auf dieser Basis erhält Henan Huanghe Whirlwind von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.