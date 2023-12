Henan Huanghe Xuanfeng Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse der Henan Huanghe Whirlwind-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,28 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,85 CNH liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -10,05 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 3,78 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat die Henan Huanghe Whirlwind-Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von -26,87 Prozent erzielt. Dies liegt 26,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt -0,96 Prozent, und Henan Huanghe Whirlwind liegt sogar 25,91 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Für den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte keine eindeutige Veränderung festgestellt werden. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für die Intensität der Diskussionen. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Faktoren mit "Schlecht" bewertet.