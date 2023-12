Henan Huanghe Xuanfeng Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Henan Huanghe Whirlwind-Aktie beträgt 82 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 83,04 über dem empfohlenen Niveau und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Henan Huanghe Whirlwind wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage beobachtet, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Maschinen"-Branche ergibt sich eine Unterperformance von -23,75 Prozent für Henan Huanghe Whirlwind, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 23,8 Prozent schlechter, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Henan Huanghe Whirlwind-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,19 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,62 CNH liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs sich nur minimal unterscheidet.

Insgesamt wird die Henan Huanghe Whirlwind-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem insgesamt gemischten Rating von "Neutral" versehen.