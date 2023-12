Henan Huanghe Xuanfeng Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Henan Huanghe Whirlwind wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 90,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Henan Huanghe Whirlwind-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Henan Huanghe Whirlwind-Aktie bei 4,26 CNH verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 3,74 CNH liegt und somit einen Abstand von -12,21 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,78 CNH, was einer Differenz von -1,06 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Henan Huanghe Whirlwind mit einer Rendite von -26,87 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. In der "Maschinen"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -1,19 Prozent, wobei Henan Huanghe Whirlwind mit 25,68 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Henan Huanghe Whirlwind in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat außerdem 8 "Schlecht"-Signale herausgefiltert und ordnet daher eine "Schlecht"-Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.