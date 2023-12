Henan Huanghe Xuanfeng Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Henan Huanghe Whirlwind-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Tage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI ein "Schlecht"-Rating für Henan Huanghe Whirlwind.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Henan Huanghe Whirlwind derzeit ebenfalls ein "Schlecht" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,34 CNH, während der Kurs der Aktie (3,92 CNH) um -9,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +3,7 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Henan Huanghe Whirlwind in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,87 Prozent, was eine Underperformance von -26,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen haben ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Henan Huanghe Whirlwind-Aktie.