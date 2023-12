Henan Huanghe Xuanfeng Aktie: Knallt es bald?

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Henan Huanghe Whirlwind derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,34 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,92 CNH) um -9,68 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 3,78 CNH zeigt eine Abweichung von +3,7 Prozent, was als "Neutral" eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Henan Huanghe Whirlwind verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,87 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -0,79 Prozent gefallen sind, weist Henan Huanghe Whirlwind eine Underperformance von -26,08 Prozent auf. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors, der bei -0,32 Prozent lag, zeigt sich eine Unterperformance von 26,55 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Henan Huanghe Whirlwind negativ ausfallen. Die Redaktion leitet daraus eine "Schlecht"-Bewertung ab.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Positiven Themen standen an drei Tagen überwiegend negative Themen an fünf Tagen gegenüber. Auch die Anleger haben verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Henan Huanghe Whirlwind diskutiert. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die Henan Huanghe Whirlwind eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Sentiments und des Anlegerverhaltens.